Панков Петр Иванович До 1650 — найти родственников по фамилии на Familio

Панков Петр Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился До 1650

умер Между 1705 и 1718

Отец
Панков ИванНеизвестно г.р.
Дети
Панков Григорий Петрович1658 г.р.
Панков Мартин Петрович1665 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650

Отец: Панков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1658

Сын: Панков Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Панков Мартин Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Панков Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Панков Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1705 и 1718

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