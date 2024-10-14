Панков Петр Иванович
мужской, родился До 1650
умер Между 1705 и 1718
ОтецПанков ИванНеизвестно г.р.
Дети
Панков Григорий Петрович1658 г.р.
Панков Мартин Петрович1665 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650
Отец: Панков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1658
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1665
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Панков Яков Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1705 и 1718