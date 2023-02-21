Лисков Исентей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисков Исентей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Лискав

Мать: Азанова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Силдобна

Мать ребёнка: Санинин

Рождение ребёнка
1827

Сын: Лисков Абакум

Мать ребёнка: Санинин

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Севнибо

Мать ребёнка: Палченей

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Севничерь

Мать ребёнка: Палченей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Ахмать

Мать ребёнка: Палченей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Эптек

Мать ребёнка: Палченей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Катрас

Мать ребёнка: Палченей

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палченей

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санинин

Смерть
Неизвестно
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