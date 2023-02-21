Лисков Исентей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Лисков Абакум
Мать ребёнка: Санинин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисков Ахмать
Мать ребёнка: Палченей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисков Эптек
Мать ребёнка: Палченей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисков Катрас
Мать ребёнка: Палченей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палченей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Санинин
Смерть
Неизвестно