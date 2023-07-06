Куршев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куршев Константин

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куршева Капиталина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова (Куршева) Елена Константиновна

Мать ребёнка: Куршева Капиталина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галухина (Куршева) Зоя Константиновна

Мать ребёнка: Куршева Капиталина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куршева Капиталина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куршева Капиталина

Рождение ребёнка
01.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куршева Капиталина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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