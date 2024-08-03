Окользин Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Окользин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1902
Покровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1902
Сын: Окользин Федор Георгиевич
Мать ребёнка: Окользина (Васильева) Акулина Панфиловна
Скворчиха, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно