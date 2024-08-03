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Окользин Георгий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Окользин Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1902

Жена: Окользина (Васильева) Акулина Панфиловна

Покровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1902

Сын: Окользин Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Окользина (Васильева) Акулина Панфиловна

Скворчиха, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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