Юрченко (Влад) Виктор Борисович
Место рождения
Дата рождения21.01.1956
Дата смерти09.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1956
Отец: Влад Ницэ
Место жительства
С 21.01.1956 по 17.12.1956
Место жительства
С 18.12.1956
Смена фамилии
01.06.1972
Усыновлен отчимом
Образование
С 01.09.1974
Журфак МГУ
Бракосочетание
21.01.1988
Рождение ребёнка
30.01.1988
Мать ребёнка: Старосельцева (Браиловская) Марина Давидовна
Развод
01.09.1994
Смерть
09.11.2011