Юрченко (Влад) Виктор Борисович 21.01.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрченко (Влад) Виктор Борисович

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Место рождения

Бухарест

Дата рождения

21.01.1956

Дата смерти

09.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

БЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1956

Отец: Влад Ницэ

Мать: Юрченко (Водовозова) Любовь Григорьевна

Место жительства
С 21.01.1956 по 17.12.1956
Место жительства
С 18.12.1956
Москва, город федерального значения Москва
Смена фамилии
01.06.1972
Москва, город федерального значения Москва
Усыновлен отчимом
Образование
С 01.09.1974
Москва, город федерального значения Москва
Журфак МГУ
Бракосочетание
21.01.1988

Жена: Старосельцева (Браиловская) Марина Давидовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.01.1988

Сын: Юрченко Борис Викторович

Мать ребёнка: Старосельцева (Браиловская) Марина Давидовна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
01.09.1994

Жена: Старосельцева (Браиловская) Марина Давидовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.11.2011

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