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Грибкова Авдотья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Грибков Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Грибков Аксентий Васильевич

Отец ребёнка: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Грибкова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

Рождение ребёнка
1845

Сын: Грибков Осип Васильевич

Отец ребёнка: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

Смерть
Неизвестно

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