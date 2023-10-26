Грибкова Авдотья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Грибков Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Грибков Аксентий Васильевич
Отец ребёнка: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Грибкова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Грибков ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ
Смерть
Неизвестно