Шиленок Авраам Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1908
Дата смерти22.03.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1908
Отец: Шиленок Тарас
Рождение ребёнка
28.02.1947
Мать ребёнка: Шиленок Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Шиленок Василий Авраамович
Мать ребёнка: Шиленок Анастасия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
22.03.1983