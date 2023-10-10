Шиленок Авраам Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиленок Авраам Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1908

Дата смерти

22.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1908

Отец: Шиленок Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1947

Сын: Шиленок Павел Авраамович

Мать ребёнка: Шиленок Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Шиленок Василий Авраамович

Мать ребёнка: Шиленок Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
22.03.1983
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