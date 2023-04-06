Берггольц Ольга Федоровна
Место рождения
Дата рождения16.05.1910
Дата смерти17.11.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1910 по 1930
Смерть
17.11.1975