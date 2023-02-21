Кнолль (Knoll) Георг Адам (Georgius Adamus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кнолль (Knoll) Георг Адам (Georgius Adamus)

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Место рождения

Бюхельберг, Вёрт-ам-Райн, район Гермерсхайм, Рейнланд-Пфальц, Германия

Дата рождения

04.12.1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1769

Отец: Кнолль Андреас

Мать: Массет Катарина

Бюхельберг, Вёрт-ам-Райн, район Гермерсхайм, Рейнланд-Пфальц, Германия
Бракосочетание
08.05.1802

Жена: Хеге Мария Каролина

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.08.1804

Дочь: Кнолль Мария Анна Юлиана

Мать ребёнка: Хеге Мария Каролина

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
1812 ст.

Жена: Франциска

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кнолль Георг Пауль

Мать ребёнка: Хеге Мария Каролина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кнолль Катарина Мария Ева

Мать ребёнка: Хеге Мария Каролина

Смерть
Неизвестно
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