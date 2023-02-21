Кнолль (Knoll) Георг Адам (Georgius Adamus)
Место рожденияБюхельберг, Вёрт-ам-Райн, район Гермерсхайм, Рейнланд-Пфальц, Германия
Дата рождения04.12.1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1769
Отец: Кнолль Андреас
Мать: Массет Катарина
Бюхельберг, Вёрт-ам-Райн, район Гермерсхайм, Рейнланд-Пфальц, Германия
Бракосочетание
08.05.1802
Жена: Хеге Мария Каролина
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.08.1804
Дочь: Кнолль Мария Анна Юлиана
Мать ребёнка: Хеге Мария Каролина
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кнолль Георг Пауль
Мать ребёнка: Хеге Мария Каролина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кнолль Катарина Мария Ева
Мать ребёнка: Хеге Мария Каролина
Смерть
Неизвестно