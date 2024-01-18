(Куликова) Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куликова) Светлана Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Между 1934 и 1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Куликов Евгений

Мать: Куликова Зинаида Сергеевна

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