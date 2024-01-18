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(Куликова) Светлана Евгеньевна
(Куликова) Светлана Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Женский
Отец
Куликов Евгений
Мать
Куликова (Малютина) Зинаида Сергеевна
Между 1934 и 1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Куликов Евгений
Мать:
Куликова Зинаида Сергеевна
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