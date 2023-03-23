Введенская Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВведенская Елена Валерьевна

Введенская Елена Валерьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1955

Отец: Введенский Валерий Михайлович

Мать: Введенская Мария Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close