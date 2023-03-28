Ушаков Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ушаков Сергей Ефимович

Мать: Новикова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1949

Сын: Ушаков Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно
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