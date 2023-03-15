Филякова Акулина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Аграфена Климентьева
Отец ребёнка: Филяков Климент Филипов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Климентьева
Отец ребёнка: Филяков Климент Филипов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Филяков Климент Филипов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Филяков Феодор Климентьев
Отец ребёнка: Филяков Климент Филипов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья меньшая
Отец ребёнка: Филяков Климент Филипов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Настасья Климентьева
Отец ребёнка: Филяков Климент Филипов
Смерть
Неизвестно