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Филякова Акулина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Аграфена Климентьева

Отец ребёнка: Филяков Климент Филипов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Климентьева

Отец ребёнка: Филяков Климент Филипов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Филяков Иван Климентьев

Отец ребёнка: Филяков Климент Филипов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Филяков Феодор Климентьев

Отец ребёнка: Филяков Климент Филипов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья меньшая

Отец ребёнка: Филяков Климент Филипов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Настасья Климентьева

Отец ребёнка: Филяков Климент Филипов

Смерть
Неизвестно
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