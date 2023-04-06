Безрук (Фенченкова) Дария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрук (Фенченкова) Дария Михайловна

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Место рождения

Антоновка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1899

Сын: Безрук Терентий Антонович

Отец ребёнка: Безрук Антоний Симеонович

Рождение ребёнка
09.03.1902

Дочь: Мария Антониева

Отец ребёнка: Безрук Антоний Симеонович

Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: Пелагея Антониева

Отец ребёнка: Безрук Антоний Симеонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безрук Антоний Симеонович

Смерть
Неизвестно
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