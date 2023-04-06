Безрук (Фенченкова) Дария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1899
Сын: Безрук Терентий Антонович
Отец ребёнка: Безрук Антоний Симеонович
Рождение ребёнка
09.03.1902
Дочь: Мария Антониева
Отец ребёнка: Безрук Антоний Симеонович
Рождение ребёнка
07.10.1904
Дочь: Пелагея Антониева
Отец ребёнка: Безрук Антоний Симеонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно