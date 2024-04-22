Ефросинья Александрова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Степан Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Васса Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Степан Младший Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Илья Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1834