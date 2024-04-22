Ефросинья Александрова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Александрова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Степан Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Васса Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Степан Младший Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Илья Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1834
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