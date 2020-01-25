Гитлина Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гитлина Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.01.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гитлин Лазарь Залманович

Рождение ребёнка
09.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гитлин Лазарь Залманович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
25.01.2020
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище Рубежное
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