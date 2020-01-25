Гитлина Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.01.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гитлин Лазарь Залманович
Рождение ребёнка
09.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гитлин Лазарь Залманович
Смерть
25.01.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище Рубежное