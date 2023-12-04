Мосель Марк (Мотель) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосель Марк (Мотель)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мосель Иосиф

Мать ребёнка: Мосель Татьяна (Эстер?)

Россия, Запорожье
Рождение ребёнка
25.06.1902

Сын: Карташев (мосель) Давид Маркович

Мать ребёнка: Мосель Татьяна (Эстер?)

Россия, Запорожье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахиль

Мать ребёнка: Мосель Татьяна (Эстер?)

Россия, Запорожье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосель Израиль

Мать ребёнка: Мосель Татьяна (Эстер?)

Россия, Запорожье
Смерть
1920
Запарожье
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