Мосель Марк (Мотель)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мосель Иосиф
Мать ребёнка: Мосель Татьяна (Эстер?)
Россия, Запорожье
Рождение ребёнка
25.06.1902
Сын: Карташев (мосель) Давид Маркович
Мать ребёнка: Мосель Татьяна (Эстер?)
Россия, Запорожье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиль
Мать ребёнка: Мосель Татьяна (Эстер?)
Россия, Запорожье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосель Израиль
Мать ребёнка: Мосель Татьяна (Эстер?)
Россия, Запорожье
Смерть
1920
Запарожье