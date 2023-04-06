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Прилучный Василий Фёдорович

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Место рождения

Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

26.04.1902 ст.

Дата смерти

22.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1902 ст.

Отец: Прилучный Фёдор Львович

Мать: Прилучная Екатерина Яковлевна

Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Крещение
27.04.1902 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1930

Сын: Прилучный Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Прилучная Мария Петровна

Предположительно родился в Москве
Бракосочетание
До 1930

Жена: Прилучная Мария Петровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Прилучный Олег Васильевич

Мать ребёнка: Прилучная Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Похороны
После 22.09.1943
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.09.1943
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