Прилучный Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения26.04.1902 ст.
Дата смерти22.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1902 ст.
Крещение
27.04.1902 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1930
Сын: Прилучный Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Прилучная Мария Петровна
Предположительно родился в Москве
Бракосочетание
До 1930
Жена: Прилучная Мария Петровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Прилучный Олег Васильевич
Мать ребёнка: Прилучная Мария Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
После 22.09.1943
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.09.1943