Щеголева (Щепина) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголева (Щепина) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щепин Алексей

Мать: Щепина (Чемоданова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеголев Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеголев Виталий

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеголев Виталий

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