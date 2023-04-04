Юханаев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юханаев Яков

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Место рождения

Урмия, Иран

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урмия, Иран
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Анастасия

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярофалова Наталья

Мать ребёнка: Анастасия

Смерть
1917
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Причина смерти: Холера
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