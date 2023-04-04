Юханаев Яков
мужской, родился Неизвестно, Урмия, Иран
умер 1917, Севастополь, Города, Таврическая губерния
Дети
(Юханаева) Александра1897 г.р.
Ярофалова (Юханаева) НатальяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Урмия, Иран
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярофалова (Юханаева) Наталья
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Юханаева) Александра
Мать ребёнка: Анастасия
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
1917
Севастополь, Города, Таврическая губерния