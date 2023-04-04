Юханаев Яков
Место рожденияУрмия, Иран
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Урмия, Иран
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Анастасия
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярофалова Наталья
Мать ребёнка: Анастасия
Смерть
1917
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Причина смерти: Холера