Юханаев Яков Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Юханаев Яков

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно, Урмия, Иран

умер 1917, Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дети
(Юханаева) Александра1897 г.р.
Ярофалова (Юханаева) НатальяНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урмия, Иран

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярофалова (Юханаева) Наталья

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Юханаева) Александра

Мать ребёнка: Анастасия

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Смерть
1917
Севастополь, Города, Таврическая губерния

Причина смерти: Холера

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