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Тарасенков Мирон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1912

Дочь: Тарасенкова Мария Мироновна

Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Тарасенков Иван Миронович

Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тарасенков Павел Миронович

Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1927

Дочь: Тарасенкова Надежда Мироновна

Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенкова Таисия Мироновна

Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенкова Наталья Мироновна

Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Ивановна

Смерть
1933
Рождение
1983

Отец: не указан

Мать: не указана

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