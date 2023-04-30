Тарасенков Мирон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1912
Дочь: Тарасенкова Мария Мироновна
Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тарасенков Иван Миронович
Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тарасенков Павел Миронович
Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1927
Дочь: Тарасенкова Надежда Мироновна
Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенкова Таисия Мироновна
Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенкова Наталья Мироновна
Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Ивановна
Смерть
1933