Сергиенкова (Калинина) Марина Викторовна
Место рожденияБалашов, Саратовская область
Дата рождения02.08.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Балашов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.2009
Дочь: Сергиенкова Алина Алексеевна
Отец ребёнка: Сергиенков Алексей Владимирович
Балашов, Саратовская область