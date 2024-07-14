Сергиенкова (Калинина) Марина Викторовна 02.08.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСергиенкова (Калинина) Марина Викторовна

Сергиенкова (Калинина) Марина Викторовна

Место рождения

Балашов, Саратовская область

Дата рождения

02.08.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Балашов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиенков Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
25.08.2009

Дочь: Сергиенкова Алина Алексеевна

Отец ребёнка: Сергиенков Алексей Владимирович

Балашов, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.