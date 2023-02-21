Семенов Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Петр Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1958

Отец: Семенов Тимофей Васильевич

Мать: Семенова Мария

Рождение ребёнка
20.10.1980

Дочь: Борисова Лариса Петровна

Мать ребёнка: Семенова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
29.04.1982

Дочь: Васильева Юлия Петровна

Мать ребёнка: Семенова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.1985

Сын: Семенов Александр Петрович

Мать ребёнка: Семенова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
31.05.1990

Сын: Семенов Павел Петрович

Мать ребёнка: Семенова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Нина Николаевна

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