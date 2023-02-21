Семенов Петр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1958
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1958
Отец: Семенов Тимофей Васильевич
Мать: Семенова Мария
Рождение ребёнка
20.10.1980
Дочь: Борисова Лариса Петровна
Мать ребёнка: Семенова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
29.04.1982
Дочь: Васильева Юлия Петровна
Мать ребёнка: Семенова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
11.12.1985
Сын: Семенов Александр Петрович
Мать ребёнка: Семенова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
31.05.1990
Мать ребёнка: Семенова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
24.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Нина Николаевна