Копыльченко Евдокия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копыльченко Евдокия Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копыльченко Павел Алексеевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копыльченко Павел Алексеевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копыльченко Павел Алексеевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копыльченко Павел Алексеевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копыльченко Павел Алексеевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копыльченко Павел Алексеевич

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