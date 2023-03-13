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Ларион Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Антон Иванович

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
1817

Сын: Нестор Ларионович

Мать ребёнка: Настасья

без фамилии, так как крепостной
Рождение ребёнка
1822

Сын: Андрей Ларионович

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Ларионовна

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1828

Сын: Просецкий Платон Ларионович

Мать ребёнка: Настасья

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Ларионовна

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Ларионовна

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Смерть
Неизвестно
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