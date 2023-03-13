Ларион Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Антон Иванович
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Нестор Ларионович
Мать ребёнка: Настасья
без фамилии, так как крепостной
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андрей Ларионович
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Ларионовна
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Просецкий Платон Ларионович
Мать ребёнка: Настасья
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Ларионовна
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Ларионовна
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Смерть
Неизвестно