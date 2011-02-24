Петрова (Додышева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1919
Дата смерти24.02.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1919
Рождение ребёнка
12.12.1940
Дочь: Евстифеева Надежда Савельевна
Отец ребёнка: Карташов Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1947
Дочь: Леуцкая Галина Павловна
Отец ребёнка: Петров Павел Фëдорович
Рождение ребёнка
11.05.1954
Дочь: Ровных Нина Павловна
Отец ребёнка: Петров Павел Фëдорович
Рождение ребёнка
13.07.1956
Дочь: Зинченко Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Петров Павел Фëдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.2011
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край