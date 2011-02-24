Петрова (Додышева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Додышева) Мария Александровна

Петрова (Додышева) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1919

Дата смерти

24.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1919

Отец: Додышев Александр Иванович

Мать: Додышева Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
12.12.1940

Дочь: Евстифеева Надежда Савельевна

Отец ребёнка: Карташов Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1947

Дочь: Леуцкая Галина Павловна

Отец ребёнка: Петров Павел Фëдорович

Рождение ребёнка
11.05.1954

Дочь: Ровных Нина Павловна

Отец ребёнка: Петров Павел Фëдорович

Рождение ребёнка
13.07.1956

Дочь: Зинченко Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Петров Павел Фëдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Савелий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Павел Фëдорович

Смерть
24.02.2011
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close