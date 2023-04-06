Раца Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1859 и 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 1804
Россия
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1804
Крещение
Около 1804
Работа или профессия
С 1804 по 1861
Крепостная казенная крестьянка
Бракосочетание
Между 1820 и 1827
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Скрикуляк Василиса Онуфриевна
Отец ребёнка: Раца Онуфрий Васильевич
Смерть
Между 1859 и 1873
Похороны
Между 1859 и 1873