Раца Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раца Анна Петровна

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1859 и 1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 1804
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселица, Чернівецька область
Место жительства
С 1804
Новоселица, Чернівецька область
Крещение
Около 1804
Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1804 по 1861
Новоселица, Чернівецька область
Крепостная казенная крестьянка
Бракосочетание
Между 1820 и 1827

Муж: Раца Онуфрий Васильевич

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Скрикуляк Василиса Онуфриевна

Отец ребёнка: Раца Онуфрий Васильевич

Новоселица, Чернівецька область
Смерть
Между 1859 и 1873
Новоселица, Чернівецька область
Похороны
Между 1859 и 1873
Новоселица, Чернівецька область
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