Melart Fredrik Karl
Место рождения
Дата рождения12.11.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1781
Отец: Melart (melartopaeus) Karl Johan
Мать: Sara Christina
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Место жительства
Между 1799 и 1825
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Работа или профессия
Неизвестно
Hiitolan kirkkoherra 1844, Hiitolan kirkkoherra
Смерть
Неизвестно
Parikkala, Финляндия