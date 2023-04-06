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Melart Fredrik Karl

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Место рождения

Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

12.11.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1781

Отец: Melart (melartopaeus) Karl Johan

Мать: Sara Christina

Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Место жительства
Между 1799 и 1825
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Работа или профессия
Неизвестно
Hiitolan kirkkoherra 1844, Hiitolan kirkkoherra
Смерть
Неизвестно
Parikkala, Финляндия
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