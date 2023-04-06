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Лукин Александр Васильевич

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Место рождения

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд

Дата рождения

09.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1901

Отец: Лукин Василий Егорович

Мать: Лукина Евдокия Прокофьевна

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Крещение
10.06.1901
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ ЦЕРКОВЬ
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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