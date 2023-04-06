Лукин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1901
Отец: Лукин Василий Егорович
Крещение
10.06.1901
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ ЦЕРКОВЬ
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно