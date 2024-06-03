Богославский Василий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богославский Кирилл Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Сын: Богославский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Полоусова Мария Яковлевна
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Смерть
Неизвестно