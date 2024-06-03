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Богославский Василий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богославский Кирилл Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоусова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Богославский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Полоусова Мария Яковлевна

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Смерть
Неизвестно

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