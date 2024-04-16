Харитонова Томара Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1939
Рождение ребёнка
04.10.1961
Дочь: Егорова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Харитонов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1963
Дочь: Харитонова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Харитонов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1970
Дочь: Харитонова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: не указан