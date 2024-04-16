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Харитонова Томара Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1939

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1939

Отец: Осокин Константин Павлович

Мать: Осокина (Богомолова) Анна Филиповна

Рождение ребёнка
04.10.1961

Дочь: Егорова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Харитонов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1963

Дочь: Харитонова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Харитонов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1970

Дочь: Харитонова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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