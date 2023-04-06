Белов Василий Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Василий Гаврилов

Белов Василий Гаврилов

avatar

Место рождения

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Белова Агафья Васильева

Мать ребёнка: Белова Татьяна Никитина

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Белов Матвей Васильев

Мать ребёнка: Белова Татьяна Никитина

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Голованова Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Белова Татьяна Никитина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Татьяна Никитина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close