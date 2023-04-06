Белов Василий Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1820
Отец: Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Белова Агафья Васильева
Мать ребёнка: Белова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Белова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Голованова Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Белова Татьяна Никитина
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Татьяна Никитина
Смерть
Неизвестно