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Ломакина Ксения Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1821 и 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1822 и 1823 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Сын: Ломакин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Ломакин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Между 1850 и 1851

Дочь: (Ломакина) Александра Петровна

Отец ребёнка: Ломакин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854

Сын: Ломакин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Ломакин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856

Сын: Ломакин Василий Петрович

Отец ребёнка: Ломакин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863

Сын: Ломакин Иван Петрович

Отец ребёнка: Ломакин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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