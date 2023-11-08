Ломакина Ксения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1821 и 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Отец ребёнка: Ломакин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1851
Дочь: (Ломакина) Александра Петровна
Отец ребёнка: Ломакин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854
Отец ребёнка: Ломакин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856
Отец ребёнка: Ломакин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863
Отец ребёнка: Ломакин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно