Николай Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Ефремов

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Место рождения

деревня Ночка, Маисская волость, Городищевский уез

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Ночка, Маисская волость, Городищевский уез
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сорокина Пелагея Николаева

Мать ребёнка: не указана

деревня Ночка, Маисская волость, Городищевский уез
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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