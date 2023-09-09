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Бурносов Юрий Николаевич

Место рождения

Севск, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

24.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1970

Отец: Бурносов Николай Петрович

Мать: Бурносова (Иванова) Надежда Фёдоровна

Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Около 1988

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1991

Сын: Бурносов Борис Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
20.08.1993

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
21.08.1993

Жена: Бурносова (Папко) Елена Владимировна

Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.10.1995

Дочь: Бурносова Валерия Юрьевна

Мать ребёнка: Бурносова (Папко) Елена Владимировна

Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Развод
22.09.2009

Жена: Бурносова (Папко) Елена Владимировна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
16.12.2009

Жена: Глущенко Татьяна Константиновна

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