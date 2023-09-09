Бурносов Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1970
Бракосочетание
Около 1988
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1991
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
20.08.1993
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.08.1993
Рождение ребёнка
10.10.1995
Дочь: Бурносова Валерия Юрьевна
Мать ребёнка: Бурносова (Папко) Елена Владимировна
Развод
22.09.2009
Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
16.12.2009