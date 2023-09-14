Калинина (Панарина) Авдотья Игнатьевна
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Панарин Игнатий Андреевич
Мать: Панарина Анна Яковлевна
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Калинин Петр Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно