Калинина (Панарина) Авдотья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Панарина) Авдотья Игнатьевна

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Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Панарин Игнатий Андреевич

Мать: Панарина Анна Яковлевна

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Рождение ребёнка
1890

Сын: Калинин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Калинин Петр Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Петр Стефанович

Смерть
Неизвестно
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