Хашиля ( Ханиля ) Курбангалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хашиля ( Ханиля ) Курбангалиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1962

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1962

Отец: Курбангали Минитдинович

Мать: Миниефлева Закнуловна

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