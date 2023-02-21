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Хашиля ( Ханиля ) Курбангалиевна
Хашиля ( Ханиля ) Курбангалиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.04.1962
Пол
Женский
Отец
Курбангали Минитдинович
1938 г.р.
Мать
Миниефлева Закнуловна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1962
Отец:
Курбангали Минитдинович
Мать:
Миниефлева Закнуловна
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