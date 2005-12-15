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Лужбина Варвара Александровна
Лужбина Варвара Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.2005
Пол
Женский
Отец
Лужбин Александр Александрович
1977 г.р.
Мать
Лужбина Елена Геннадьевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2005
Отец:
Лужбин Александр Александрович
Мать:
Лужбина Елена Геннадьевна
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