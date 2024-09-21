Харченко Агафия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Агафия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Архип Никифорович

Рождение ребёнка
19.05.1910

Дочь: (Харченко) Елена Архиповна

Отец ребёнка: Харченко Архип Никифорович

Новониколаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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