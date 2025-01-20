Дрейлинг Гаврила Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дрейлинг Гаврила

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Дрейлинг (Фомина) РитаОколо 23.12.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.11.1958

Жена: Дрейлинг (Фомина) Рита

Рождение ребёнка
14.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрейлинг (Фомина) Рита

Развод
Около 1966

Жена: Дрейлинг (Фомина) Рита

Рождение ребёнка
03.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрейлинг (Фомина) Рита

г Уш-Тобе, Талды-Курганской обл. ул. Льва Толстого, 21

Рождение ребёнка
17.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрейлинг (Фомина) Рита

г Уш-Тобе, Талды-Курганской обл. ул. Льва Толстого, 21

Смерть
Неизвестно

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