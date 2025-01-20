Дрейлинг Гаврила
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Дрейлинг (Фомина) РитаОколо 23.12.1940 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.11.1958
Жена: Дрейлинг (Фомина) Рита
Рождение ребёнка
14.08.1961
Развод
Около 1966
Жена: Дрейлинг (Фомина) Рита
Рождение ребёнка
03.03.1968
г Уш-Тобе, Талды-Курганской обл. ул. Льва Толстого, 21
Рождение ребёнка
17.03.1969
г Уш-Тобе, Талды-Курганской обл. ул. Льва Толстого, 21
Смерть
Неизвестно