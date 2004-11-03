Шмакова Ульяна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения22.08.1907
Дата смерти03.11.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1930
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Дубровина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Дубровин Михаил Арсентьевич
Рождение ребёнка
05.05.1940
Сын: Дубровин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Дубровин Михаил Арсентьевич
Смерть
03.11.2004
Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область