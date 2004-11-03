Шмакова Ульяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмакова Ульяна Емельяновна

Шмакова Ульяна Емельяновна

avatar

Место рождения

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

22.08.1907

Дата смерти

03.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
После 1930

Муж: Дубровин Михаил Арсентьевич

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Дубровина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Дубровин Михаил Арсентьевич

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.05.1940

Сын: Дубровин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Дубровин Михаил Арсентьевич

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
03.11.2004
Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close