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Угрюмов Арсений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Угрюмов Алексей Иванов

Мать: Угрюмова Марина Романова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Угрюмов Лазарь Арсеньев

Мать ребёнка: Угрюмова Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
1802

Сын: Угрюмов Ефим Арсеньев

Мать ребёнка: Угрюмова Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
1810

Сын: Угрюмов Алексий Арсеньев

Мать ребёнка: Угрюмова Степанида

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Угрюмова Катерина Арсеньева

Мать ребёнка: Угрюмова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угрюмова Марфа Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угрюмова Степанида

Смерть
Неизвестно
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