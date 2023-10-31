Угрюмов Арсений
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Угрюмов Алексей Иванов
Мать: Угрюмова Марина Романова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Угрюмова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Угрюмова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Угрюмова Степанида
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Угрюмова Катерина Арсеньева
Мать ребёнка: Угрюмова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Угрюмова Степанида
Смерть
Неизвестно