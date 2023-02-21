Цапин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цапин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1959

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1959

Отец: Цапин Михаил Георгиевич

Мать: Баширова Евдокия Федоровна

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