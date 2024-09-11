Миронова (Глушкова) Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронова (Глушкова) Анисья Васильевна

Миронова (Глушкова) Анисья Васильевна

Место рождения

Подмонастырная, Тихоновская волость, Калужский уезд

Дата рождения

26.12.1904

Дата смерти

08.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1904

Отец: Глушков Василий

Мать: не указана

Подмонастырная, Тихоновская волость, Калужский уезд
Калужская область, Калужский район, д. Тихоново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Андреевич

Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Слободка, 51
Рождение ребёнка
03.05.1926

Сын: Миронов Николай Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Андреевич

Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
05.05.1926

Муж: Миронов Александр Андреевич

Запись акта о заключении брака №132 от 5 мая 1926г., которую составил Троицкий волостной исполнительный комитет Медынского уезда Калужской губернии.
Рождение ребёнка
07.01.1928

Дочь: Бабинцева (Миронова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Миронов Александр Андреевич

Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
08.12.1974
Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Запись акта №59 от 9 декабря 1974г., составлена Полотняно-Заводский поселковый Совет Дзержинского района Калужской области. Документ, подтверждающий факт смерти: фельдшерская справка о смерти Товарко... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.