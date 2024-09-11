Миронова (Глушкова) Анисья Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1904
Дата смерти08.12.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1904
Отец: Глушков Василий
Мать: не указана
Калужская область, Калужский район, д. Тихоново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Слободка, 51
Рождение ребёнка
03.05.1926
Сын: Миронов Николай Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Андреевич
Бракосочетание
05.05.1926
Запись акта о заключении брака №132 от 5 мая 1926г., которую составил Троицкий волостной исполнительный комитет Медынского уезда Калужской губернии.
Рождение ребёнка
07.01.1928
Дочь: Бабинцева (Миронова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Миронов Александр Андреевич
Смерть
08.12.1974
Запись акта №59 от 9 декабря 1974г., составлена Полотняно-Заводский поселковый Совет Дзержинского района Калужской области. Документ, подтверждающий факт смерти: фельдшерская справка о смерти Товарко... Показать все