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Довженок Давид Артемович
Довженок Давид Артемович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.2012
Пол
Мужской
Отец
Довженок Артем Ромазанович
1984 г.р.
Мать
Довженок Татьяна Сергеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.2012
Отец:
Довженок Артем Ромазанович
Мать:
Довженок Татьяна Сергеевна
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