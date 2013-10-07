Бурочкина (Кузнецова) Лилиана Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурочкина (Кузнецова) Лилиана Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1932

Дата смерти

07.10.2013

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1932

Отец: Кузнецов Григорий Фёдорович

Мать: Васильева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.10.2013

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