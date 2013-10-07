Бурочкина (Кузнецова) Лилиана Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1932
Дата смерти07.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1932
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.10.2013