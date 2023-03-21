Святов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Святов Виктор Николаевич
Мать: Святова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
22.12.1985
Сын: Святов Алексей
Мать ребёнка: Святова Лидия Николаевна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Святов Дмитрий
Мать ребёнка: Святова Лидия Николаевна
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Святова Лидия Николаевна
Смерть
Неизвестно