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Святов Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Святов Виктор Николаевич

Мать: Святова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
22.12.1985

Сын: Святов Алексей

Мать ребёнка: Святова Лидия Николаевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Святов Дмитрий

Мать ребёнка: Святова Лидия Николаевна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Святова Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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