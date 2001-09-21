Лукашенко Никита Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукашенко Никита Вениаминович

Лукашенко Никита Вениаминович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2001

Отец: Плеснивый Вениамин Николаевич

Мать: Лукашенко Бэла Юрьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close