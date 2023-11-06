Баева Оксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
50 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Баев Михаил Михайлов
1 года в 1812 г., умре в 1820 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1813
Сын: Баев Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Баев Михаил Михайлов
3 года в 1812 г., 21 г. в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1820
Сын: Баев Яков Михайлов
Отец ребёнка: Баев Михаил Михайлов
14 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Баев Елисей Михайлов
Отец ребёнка: Баев Михаил Михайлов
12 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Баева Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Баев Михаил Михайлов
7 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баев Михаил Михайлов
Смерть
Неизвестно