Баева Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева Оксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

50 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Баев Леонтей Михайлов

Отец ребёнка: Баев Михаил Михайлов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 года в 1812 г., умре в 1820 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Баев Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Баев Михаил Михайлов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1812 г., 21 г. в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Баев Яков Михайлов

Отец ребёнка: Баев Михаил Михайлов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
14 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Баев Елисей Михайлов

Отец ребёнка: Баев Михаил Михайлов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Баева Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Баев Михаил Михайлов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
7 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Михаил Михайлов

Смерть
Неизвестно
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