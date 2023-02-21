(Lessley) Mary E
Место рожденияBolivar, Polk, Missouri, United States
Дата рождения29.10.1853
Дата смерти03.10.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1853
Отец: Lessley William Theodore
Мать: Lessley Sarah Elizabeth
Bolivar, Polk, Missouri, United States
Место жительства
1870
Место жительства
1880
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Смерть
03.10.1930
Benton, Missouri, United States
Место жительства
1930
Похороны
Неизвестно
Lincoln, Benton, Missouri, United States