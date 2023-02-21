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(Lessley) Mary E

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Место рождения

Bolivar, Polk, Missouri, United States

Дата рождения

29.10.1853

Дата смерти

03.10.1930

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1853

Отец: Lessley William Theodore

Мать: Lessley Sarah Elizabeth

Bolivar, Polk, Missouri, United States
Место жительства
1870
Место жительства
1880
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Смерть
03.10.1930
Benton, Missouri, United States
Место жительства
1930
Похороны
Неизвестно
Lincoln, Benton, Missouri, United States
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